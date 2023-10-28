Ходаковский рассказал о новом вызове для мусульманского мира Ходаковский: Израиль бросил вызов мусульманскому миру

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Израиль бросил мусульманскому миру очередной вызов, поставив его тем самым в непростое положение, заявил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, Тель-Авив видит наиболее оптимальным решением стереть с лица земли все, где может укрыться противник.

Мусульманский мир поставлен в непростое положение — Израиль бросил ему очевидный вызов. <...> В истории с Газой будет, скорее всего, так, как есть сейчас, — Израиль не решится на глубокий заход, опасаясь больших потерь. Для него оптимальнее реализовывать свою политику постепенного стирания с лица земли всего, где может укрыться противник, — написал он.

Ходаковский объяснил, что ЦАХАЛ будет сложно двигаться и маневрировать на тяжелой технике в условиях плотной городской застройки и руин в секторе Газа. При этом пехота к затяжным боям также не готова, добавил он. По его словам, из-за этого Израиль прибегает к «тактике ползучего наступления», наращивая удары в глубину анклава.

Из этого вытекает другой вызов арабскому миру — гуманитарный. Не решаясь на активные действия против Израиля, страны недружественного Израилю пояса должны объявить о готовности принять к себе все гражданское население Газы, спасая его от неминуемой гибели. Как они поступят? — задался вопросом Ходаковский.

Продолжая мысль, полковник осудил позицию «„цивилизованного“ мира», которую Россия отказалась принимать. По его словам, если механизмы, разработанные Западом для поддержания мирового порядка действительно эффективны, то мирные люди из сектора Газа будут спасены.

Но почему-то кажется, что в этом миропорядке люди не только не главное, но даже какая-то досадная помеха, — заключил Ходаковский.

Ранее Ходаковский заявил, что Израиль в первые дни эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС действительно выглядел жертвой, но по мере развития ситуации его действия также привели к гибели невинных людей. По его словам, принцип «око за око, зуб за зуб» в этом конфликте не сработал.