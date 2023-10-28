Хирург рассказал, без каких лекарств в секторе Газа не смогут обойтись Хирург Умнов: жители Газы не смогут обойтись без антисептиков и инсулина

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Для жителей сектора Газа незаменимыми являются перевязочные материалы, антисептики, шовный материал, обезболивающие лекарства, а также препараты для диабетиков, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт отметил, что палестинцы нуждаются в жгутах и оборудовании для стерилизации инструментов.

Для сектора Газа незаменимы перевязочные материалы, компоненты крови — эритроциты, свезезамороженная плазма, альбумин, шовный материал, антисептики, хирургические инструменты и автоклавы для их стерелизации, обезболивающие и наркоз всех типов, препараты для остановки кровотечения, адреналин. Инсулин и прочие препараты для контроля сахарного диабета, баллончики для астматиков, — добавил Умнов.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари, в ходе субботнего брифинга, выразил готовность Израиля пропустить на юг сектора Газа дополнительные грузовики с гуманитарной помощью. По его словам, мирные жители смогут получить доступ к еде, воде и лекарствам.

О том, что ЦАХАЛ намерена увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне усиления наземных боевых действий в регионе, стало известно ранее. При этом речи о возобновлении поставок топлива не идет.

До этого Министерство иностранных дел Австралии сообщило о планах направить гуманитарную помощь в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан. Для соответствующих целей планируется выделить порядка $9,4 млн. На эти средства для гражданских лиц приобретут воду, продовольствие, медикаменты и другие товары первой необходимости. Выделенные средства является дополнением к $6,2 млн, ранее направленным Австралией Палестине.