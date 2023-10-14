Хирург объяснил, почему палестинцам в Газе грозит рак желудка и смерть Хирург Умнов: грязная вода может вызвать у палестинцев рак и остановку сердца

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Длительное употребление палестинцами в секторе Газа воды из сельскохозяйственных скважин угрожает им развитием рака желудка, а также смертью от остановки сердца на фоне переизбытка натрия в крови, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. По его словам, неопресненная вода содержит слишком много соли, что провоцирует повышенный диурез и, как следствие, обезвоживание организма.

Жидкость удаляется с мочой не только из кровеносного русла, но и из клеток. Из-за избытка натрия повышается риск нарушения ритма и смерти от остановки сердца. Из-за снижения объема внутрисосудистой жидкости повышается риск тромбозов в кровеносном русле. Повышается риск рака желудка, — рассказал Умнов.

Он подчеркнул, что из-за резкого усиления работы почек повышается риск развития почечной недостаточности. Кроме того, у людей ухудшается состояние кожи, появляются отеки, повышается риск остеопороза из-за сопутствующего выведения кальция из организма.

Ранее израильский министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац объявил о решении полностью перекрыть все трубопроводы, через которые вода поступала в сектор Газа. Поставки в регион электричества также прекратили.