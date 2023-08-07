Химзавод в Турции загорелся вскоре после взрыва в порту Дериндже

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В провинции Текирдаг на западе Турции вспыхнул пожар на территории химзавода, сообщает телеканал A Haber. Причины инцидента устанавливаются. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

В районе Черкезкой пытаются потушить пожар на химическом заводе. На химическом заводе, расположенном в организованной промышленной зоне Велимеше, по неустановленной причине произошел пожар, — рассказали в эфире телеканала.

По информации журналистов, к месту происшествия направили множество пожарных бригад. Сейчас они пытаются локализовать пламя, не допустив распространения огня на другие промышленные объекты. Причины инцидента устанавливаются. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Ранее уже сообщалось, что в порту города Дериндже на берегу Мраморного моря прогремел мощный взрыв. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в частности, медики. Судя по видео с места событий, взрыв произошел прямо у резервуаров с зерном. По словам мэра города Зеки Айгюна, причиной взрыва могла стать халатность в вопросах обеспечения безопасности. Он также уточнил, что в результате инцидента пострадало не менее четырех человек. Специалисты уже выясняют детали инцидента.