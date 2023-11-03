«Хезболла» выдвинула ультиматум США из-за израильских атак Газы Al-Jarida: «Хезболла» проведет мобилизацию, если США не остановят войну в Газе

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ливанская группировка «Хезболла» выдвинула ультиматум Вашингтону, в котором говорится о готовности объявить мобилизацию и вступить в войну с Израилем, если США не убедят израильское руководство прекратить боевые действия в секторе Газа, пишет кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на дипломатические источники в Иране. Крайним сроком выполнения требования названо 3 ноября.

Согласно публикации газеты, в этот день лидер «Хезболлы» Хасан Насралла обратится к ливанцам. Отмечается, что если не будет прекращения огня в Газе, то он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные действия против Израиля на всех направлениях.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские войска завершили окружение Газы — крупнейшего города палестинского анклава. Он уточнил, что ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки.

Портал Ynet ранее сообщал, что Израиль сейчас активно закупает различное вооружение, в том числе бомбы, ракеты, беспилотные летательные аппараты с целью подготовиться к боевым действиям одновременно на нескольких фронтах. Это связано с запусками йеменскими хуситами беспилотников, баллистических и крылатых ракет по израильской территории.