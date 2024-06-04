«Хезболла» ракетными ударами выжгла север Израиля Ynet: лесные пожары вспыхнули на севере Израиля после обстрелов «Хезболлы»

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серия лесных пожаров вспыхнула на севере Израиля в результате ракетных ударов со стороны ливанской группировки «Хезболла», передает издание Ynet. По данным журналистов, пострадали шесть мирных жителей.

Несколько домов загорелись в городе Кирьят-Шмона, говорится в статье. Возгорания зафиксированы в районе Галилеи, граничащей с Ливаном, что спровоцировало перекрытие ключевых дорог.

«Хезболла» также применила во время атаки беспилотники. Представители группировки в качестве причины ударов назвали гибель военных после обстрелов со стороны Израиля, следует из материала.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что израильские военно-воздушные силы могли использовать запрещенные зажигательные боеприпасы с белым фосфором при ударах по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана. Температура горения данного вещества достигает 1500 градусов Цельсия, она позволяет прожигать металл и кожу до костей.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля информировала, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям в четырех районах Ливана. При атаке были поражены объекты, принадлежащие группировке «Хезболла». Под удар попали военные объекты и командные пункты.