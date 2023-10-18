«Хезболла» объявило среду «днем гнева» против Израиля, призвав к протестам

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шиитское движение «Хезболла» в Ливане после ракетной атаки на больницу в Газе объявило о проведении «дня гнева» в среду, 18 октября, против Израиля, передает РИА Новости. Представитель группировки призвал население всех арабских и мусульманских стран к участию в протестах.

Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита президента США Джо Байдена в сионистское образование Израиль, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование, — говорится в заявлении.

«Хезболла» отмечает, что одних осуждений со стороны мировых политиков недостаточно. Движение призвало жителей арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы, чтобы выразить «мощный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они не находились».

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ракетного удара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа увеличилось до 800. Представитель министерства здравоохранения палестинского анклава отметил, что все погибшие были гражданскими лицами, и подчеркнул, что теперь ведомство опасается за сохранность других медицинских учреждений в секторе. По словам сотрудника минздрава, «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу».