«Хезболла» наносит удары: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

22 октября север Израиля подвергался обстрелам со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». В связи с этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала эвакуацию жителей 14 населенных пунктов в этой части страны. План по их перемещению в безопасные места был одобрен министром обороны Йоавом Галантом, его осуществят главы местных муниципалитетов.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта на утро 22 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ наносит ответные удары по территории Ливана. Пресс-служба ВС страны сообщила, что утром израильский танк открыл огонь по «террористической ячейке», которая выпустила по нему ракету в районе горы Хар-Дов. Также военные ЦАХАЛ нанесли удар по наблюдательному пункту группировки в районе Ципорена.

Как участие «Хезболлы» в конфликте отразится на Ливане

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что «Хезболла» втягивает Ливан в войну против Израиля. По его словам, движение не получит от этого никаких выгод, но может потерять многое. Конрикус отметил, что обстрелов территории Израиля со стороны «Хезболлы» с каждым днем становится все больше, что способствует эскалации ситуации на границе с Ливаном.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во время встречи с военными на севере страны, что вмешательство «Хезболлы» в палестино-израильский конфликт может привести к разрушительным последствиям для Ливана. Он подчеркнул, что это будет большой ошибкой группировки, арабской стране нанесут невообразимый вред.

Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат отметил, что Тель-Авив ударит по Ирану, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. По словам чиновника, у еврейского государства есть очень четкое послание для своих врагов.

Издание Guardian сообщило, что израильское правительство оказалось между двух огней — военное руководство и население требуют нанести упреждающий удар по «Хезболле», в то время как США сдерживают страну от этого шага. В Вашингтоне считают, что это решение может обернуться войной на два фронта и привести к разжиганию крупного регионального конфликта.

Нетаньяху в большей степени тяготеет к советам США, пишет издание. По его мнению, одной из основных задач является предотвращение распространения конфликта. При этом в Израиле считают, что решение этого вопроса во многом зависит и от «Хезболлы».

Как в США относятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал в соцсетях, что решения американского президента Джо Байдена могут довести ситуацию на Ближнем Востоке до Армагеддона. Он отметил, что глава государства пообещал премьер-министру Израиля вмешаться в конфликт, если на страну нападет «Хезболла». Этот шаг обернется катастрофой, считает эксперт.

Тем не менее руководство США продолжает оказывать поддержку Израилю и выступает против разрастания конфликта в регионе. Утром 22 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные развернут на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и разместят дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Он добавил, что также готовится развертывание дополнительных войск «для усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости». По словам Остина, данные меры принимаются на случай чрезвычайных ситуаций.

Глава Пентагона также отметил, что Вооруженные силы США готовы действовать, если в палестино-израильском конфликте появятся новые участники. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки вправе защищаться и Вашингтон намерен воспользоваться этим правом «в случае необходимости».

Европа выражает опасения

Агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран ЕС опасаются новой волны беженцев и терроризма из-за конфликта на Украине и войной в Израиле. Отмечается, что за последний год миграция снова стала главной заботой избирателей в большинстве европейских стран.

Авторы публикации также отмечают перманентную зависимость Европы от импорта энергоносителей. В этом контексте упоминается встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, состоявшаяся на прошлой неделе. Bloomberg при этом подчеркивает, что Катар является крупным финансовым спонсором ХАМАС и одновременно одним из основных поставщиков газа в Германию.

Конфликт между Израилем и палестинским движением привел к приостановке поставок газа с месторождения Тамар, передает агентство. Сегодня последнее, что нужно европейским лидерам, это очередной всплеск цен на энергоносители, говорится в статье.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В то же время заместитель министра внутренних дел по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил, что Великобритания еще не готова принимать у себя беженцев с Ближнего Востока. Тем не менее в королевстве продолжает действовать программа, согласно которой подданные могут стать «спонсорами беженцев». Принимая в ней участие, они обязуются помочь мигрантам в получении визы, а также предоставить жилье.

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