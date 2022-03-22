Харам на харам дает халяль: в Саудовской Аравии прошел маскарад

В Саудовской Аравии, славящейся своими строгими нравственными нормами, обусловленными шариатом, произошло необычное событие — там прошел первый маскарадный фестиваль, во время которого жители исламской страны наряжались в героев своих любимых фильмов и аниме. Причем это оказалось не какое-то маргинальное закрытое мероприятие. Напротив, в нем принял участие даже глава Управления по делам развлечений королевства. Как считают эксперты, маскарад стал явным сигналом, исходящим от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, что королевство начало меняться, а суровые шариатские нормы постепенно уступают место более светской версии ислама. Правда, не все подданные саудовского монарха относятся к таким переменам с пониманием.

Как саудовский принц Симпсоном стал

Представитель одной из главных династий страны, а по совместительству председатель Главного управления по делам развлечений Турки Аль аш-Шейх опубликовал фотографию, на которой он предстал в костюме героя из мультфильма про Симпсонов и призвал подданных поучаствовать в мероприятии, а заодно пообещал бесплатный вход всем, кто придет в образе мультяшного персонажа.

Фестиваль стал частью более крупного мероприятия Riyadh Season, который за несколько лет посетило более 30 миллионов человек из 125 стран. В попытке привлечь как можно больше участников организаторы провели конкурсы с грандиозными призами, вроде игровых приставок нового поколения Playstation 5 и автомобилей. С учетом консервативной природы Саудовской Аравии фестиваль вызвал ажиотаж в королевстве, где до недавнего времени даже кинотеатры были запрещены на законодательном уровне. Продавцы немногочисленных магазинов тематических костюмов в Эр-Рияде говорят, что из-за высокого спроса цены на большинство товаров выросли вдвое, а магазинам пришлось работать в выходные дни, чтобы успеть отправить заказы.

Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press

Более того, во время рекламной кампании, предшествовавшей маскараду, в центре Эр-Рияда появились люди в костюмах Бэтмена и Железного Человека.

Во время самого маскарада гости также могли посетить концерт ямайского исполнителя Шона Пола, который участвовал в коллаборациях с такими звездами, как Бейонсе и Дуа Липа. Для посетителей открылись торговые точки, игровые центры, кинотеатры, кафе и рестораны.

Шайтан вас возьми

Обилие на улицах музыки и неприкрытых по шариатским понятиям женщин разделило арабское сообщество на два лагеря. Часть поддержала изменения, проходящие в стране, другая же, напротив, сочла, что подобные фестивали противоречат основам саудовского общества и канонам ислама, а также «устанавливают западный порядок и способствуют разложению на святой земле».

В одном из популярных в Саудовской Аравии телевизионных шоу «Достаточный ответ» шейх Сулейман аль-Маджид еще в 2015 году сказал , что подобные мероприятия хотя и не запрещены, но сам он их крайне не приветствует. Речь шла о маскараде среди студенток, который не подразумевал присутствие мужчин. С этой точки зрения нынешний маскарад тем более не может считаться разрешенным хотя бы из-за того, что в нем вместе как мужчины, так и женщины, да еще и в своеобразных нарядах.

Что случилось со страной Двух Святынь? Это то развитие, которое обещал нам бин Салман? Это расширение прав и возможностей женщин? Саудовские женщины стали дешевым товаром, который выставлен на всеобщее обозрение, — написал в сети один из критиков наследного принца.

Мохаммед бин Салман аль-Сауд - наследный принц Саудовской Аравии Hasan Bratic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за религиозных противоречий многие инициативы наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда часто подвергаются критике в сети. По мнению некоторых арабов, даже считающихся достаточно прогрессивными, переход от норм шариата к относительной свободе оказался слишком резким, и многие не успели настроиться на новый лад. Так, в январе прошлого года в арабских соцсетях появились посты о том, что девушки, побывавшие на концерте K-POP группы в Эр-Рияде, признавались, что подвергались жестким сексуальным домогательствам. Одну из них и вовсе похитили с концерта.

Саудовские медиа, впрочем, утверждают, что критикуют наследного принципа не сами жители королевства, а арабы извне, которые своими комментариями «хотят дестабилизировать ситуацию внутри страны». Так, портал Al-Arab сообщал , что более 75% негативных комментариев были загружены не с территории КСА, а из стран, вроде Ирака. Эти аккаунты используют саудовский диалект арабского, а также размещают фотографии из королевства, чтобы сойти за своих и вовсю критикуют происходящие там изменения.

Реформатор

Все эти изменения в мусульманской стране проходят под эгидой программы принца бин Салмана по модернизации Саудовской Аравии Kingdom’s Vision 2030. Программа включает в себя социальные преобразования в саудовском обществе, а также экономические реформы, которые должны позволить королевству слезть с нефтяной иглы.

В частности, предполагается реструктурироват ь нефтяные и энергетические компании, преобразовать Саудовскую фондовую биржу в холдинговую компанию. Большее количество людей должно получить возможность перебраться в королевство в рамках новой политики «зеленых карт», то есть получить вид на жительство. Также бин Салман пообещал ускорить переход страны на зеленую энергетику.

В социальной сфере королевство уже успело достичь многого. Например, в 2016 году были сильно урезаны полномочия религиозной полиции, патрулировавшей общественные пространства. Позже был снят запрет на кинотеатры, а женщины наконец получили права на управление автомобилем. Важной вехой стало и снятие запрета с музыки в общественных местах. Контроль над тем, чтобы представители разных полов развлекались отдельно, также существенно ослаб, как это доказывает последний фестиваль.

Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press

Королевство сумела существенно увеличить приток туристов, продвигая имидж открытой миру страны с богатой историей в центре аравийского полуострова.

Исторические памятники, которые долгое время оставались заброшенными, теперь восстанавливаются. На этих площадках проходят крупные культурные мероприятия, вроде теперь уже знаменитого фестиваля «Зима на Танторе» в древнем городе Аль-Ула на северо-западе страны.

Благодаря реформам, туристам в Саудовской Аравии, и правда, стало легче. Отныне за их дресс-кодом следят не так сильно, а женщины и мужчины, приезжающие в королевство, могут селиться в один номер, не доказывая свой брак или родство.