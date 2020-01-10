Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указание руководству республики опубликовать результаты по расследованию случайно сбитого иранцами украинского Boeing 737.
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Причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания, — передал телеканал.
Выполнявший рейс Тегеран — Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» рухнул практически сразу после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
11 января, в субботу, Вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана заявил, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ираном вины в авиакатастрофе. Как отметил украинский лидер, субботнее утро не было хорошим, но оно принесло правду. Зеленский подчёркивает, что иранская сторона признала свою вину в крушении украинского самолёта ещё до окончания работы международной комиссии по этому делу. Однако Украина, уточняет президент, настаивает на полноценном признании.
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