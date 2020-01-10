https://static.news.ru/photo/89468e6e-344a-11ea-a6db-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: khamenei.ir

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указание руководству республики опубликовать результаты по расследованию случайно сбитого иранцами украинского Boeing 737.

Как сообщила государственная телерадиокомпания IRIB, как только духовный лидер Исламской Республики узнал о катастрофической ошибке ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны.

Причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания, — передал телеканал.

Выполнявший рейс Тегеран — Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» рухнул практически сразу после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января, в субботу, Вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана заявил, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ираном вины в авиакатастрофе. Как отметил украинский лидер, субботнее утро не было хорошим, но оно принесло правду. Зеленский подчёркивает, что иранская сторона признала свою вину в крушении украинского самолёта ещё до окончания работы международной комиссии по этому делу. Однако Украина, уточняет президент, настаивает на полноценном признании.