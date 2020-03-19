https://static.news.ru/photo/4d744c70-69bd-11ea-83aa-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высший духовный руководитель Ирана Али Хаменеи 20 марта помилует порядка 10 тысяч заключённых, в том числе оказавшихся за решёткой по политическим мотивам. Амнистия будет проведена по случаю иранского Нового года.

Те, кто будет помилован, не вернутся в тюрьму, — заявил представитель судебных органов республики Голамхоссейн Эсмаили.

Власти Ирана в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19 временно освободили около 85 тысяч заключённых. В пенитенциарных учреждениях были приняты меры предосторожности для противостояния коронавирусу, писал NEWS.ru.