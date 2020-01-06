https://static.news.ru/photo/44612b3e-3200-11ea-a774-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Khamenei.Ir/Xinhua/Global Look Press

Духовный лидер и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американцы должны полностью покинуть регион. Атаку иранской армии на базы Соединённых Штатов в Ираке он считает пощёчиной Вашингтону.

Как передаёт агентство IRNA, Хаменеи считает Америку источником всех бед на Ближнем Востоке.

Все народы региона отвергают присутствие США. Произошедшее вчера — пощёчина Штатам, — сказал аятолла.

По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Духовный лидер Ирана при этом подчеркнул, что Вашингтон хотел создать на иракской территории такой режим, при котором американцы бы смогли контролировать нефтяные регионы.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru, ранее член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил, что если Соединённые Штаты ответят на ракетные удары Ирана по их базам, то «ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы».