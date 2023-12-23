ХАМАС заявило о потере связи с группой с пятью израильскими заложниками «Аль-Кассам»: пятеро израильских пленных могли погибнуть от удара ЦАХАЛ по Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС потеряло связь с группой, ответственной за пятерых пленных, заявил представитель боевого крыла ХАМАС группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда в своем Telegram-канале. По его словам, велика вероятность того, что они погибли в результате бомбардировок Израиля.

В результате варварской сионистской (израильской. — NEWS.ru) бомбардировки мы потеряли контакт с группой, ответственной за пятерых пленных — сионистов. <...> Скорее всего, пленные были убиты во время одного из сионистских (израильских. — NEWS.ru) налетов на сектор Газа, — говорится в заявлении.

Ранее телеканал Makan 33 сообщил, что движение ХАМАС отвергло предложение Израиля по освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. По его данным, Тель-Авив готов к двухнедельному перемирию в секторе Газа при условии освобождения десятков человек, захваченных палестинскими бойцами 7 октября при атаке на еврейское государство.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на официальных лиц в Египте, что в ХАМАС также отвергли предложение Израиля о прекращении огня на одну неделю. По данным WSJ, израильская сторона хотела добиться освобождения 40 человек, в том числе женщин, детей и стариков, в обмен на приостановку наземной и воздушной операций в секторе Газа. ХАМАС отказалось освобождать израильтян, потребовав, чтобы сначала прекращение огня вступило в силу.