ХАМАС заявило о намерении освободить еще двух заложниц 22 октября

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила в Telegram о намерении освободить 22 октября еще двух женщин, взятых в заложники при нападении на Израиль. По словам представителя группировки Абу Убайды, будут применены те же процедуры, что и при освобождении 20 октября двух американских заложниц. Детали он не уточнил.

Бригады [Иззэддина] аль-Кассама объявляют, что они готовы освободить завтра двух заключенных женщин — Нурит и Йохевид — посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц вчера, — подчеркивается в сообщении.

Движение ХАМАС 21 октября заявило о намерении отпустить из сектора Газа Нурит Исхак и Йохевид Лифшиц, однако Израиль, как отмечалось, отказался их принять. Абу Убайда уточнил, что группировка уведомила об этом власти Катара. ХАМАС 20 октября объявило об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. Позже стало известно, что бывшие заложницы находятся с сотрудниками Международного комитета Красного Креста. В Израиле подтвердили факт их освобождения.

Ранее ХАМАС сообщило, что его представители работают с посредниками для решения вопроса о захваченных в заложники на территории Израиля гражданских лицах, переправленных в Газу. При этом в движении не указали, с посредниками из каких стран или организаций они контактируют.