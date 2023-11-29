ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников из-за бомбардировки Газы

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило о гибели трех израильских заложников по вине ЦАХАЛ, передает телеканал Al Mayadeen. Представители боевого крыла заявили, что израильтяне погибли в результате ударов по сектору Газа.

«Бригады Аль-Кассама» заявили, что трое израильских заложников были убиты в результате израильской бомбардировки сектора Газа. <...> Погибшими являются Шерри Сильверман Бибас, Кфир Бибас и Ариэль Бибас, — говорится в сообщении.

В МИД РФ ранее сообщили, что в список для обмена между ХАМАС и Израилем, который должен состояться 29 ноября, включили 13-летнюю дочь россиянина. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, в свою очередь, сообщил, что в заложниках у палестинского движения остаются семь граждан РФ.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что ХАМАС готово обсудить условия освобождения израильских военных, удерживаемых в плену. По данным газеты, ранее этот вопрос не поднимался на переговорах о временном перемирии.

Agence France-Presse 29 ноября сообщило со ссылкой на источники, что ХАМАС готово продлить режим прекращения огня с Израилем. По данным агентства, временное перемирие могут продлить еще на четыре дня на тех же условиях.