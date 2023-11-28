ХАМАС за два дня освободит 20 израильских заложников

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС отпустит 20 израильских заложников за два дополнительных дня перемирия, передает РИА Новости слова официального представителя МИД Катара Маджид аль-Ансари, прозвучавшие в ходе брифинга 28 ноября. Списки освобождаемых были переданы сторонам в этот же день.

Есть подтверждение, что в течение двух дополнительных дней перемирия на свободу будут отпущены 20 израильских заложников, список тех, кто будет освобожден во вторник, был передан сторонам конфликта. Какое еще количество заложников остается в секторе Газа, такой информации нет у нас, — сказал аль-Ансари.

Он добавил, что за прошедшие четыре дня перемирия на свободу из сектора Газа были отпущены 69 человек, включая 50 израильских заложников в рамках договоренности по обмену. Также из израильских пенитенциарных учреждений выпущены 150 палестинских узников.

Утром 28 ноября арабские СМИ сообщали, что более 15 000 человек погибли в секторе Газа с 7 октября, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Отмечается, что среди жертв числятся порядка 6150 детей и 4000 женщин. Жертвами ударов ЦАХАЛ по сектору Газа стали в том числе 207 медработников, 26 представителей местной гражданской обороны и 70 журналистов.