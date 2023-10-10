ZDF: ХАМАС взяло в заложники пять граждан Германии

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС держит в заложниках минимум пять граждан Германии, которых вывезли с территории Израиля, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники. Также, по данным канала, в результате атаки ХАМАС погибла немецкая студентка 22 лет.

Сообщается, что по меньшей мере пять граждан Германии были взяты в заложники террористами и находятся под властью ХАМАС. Среди погибших — 22-летняя немецкая студентка, — заявил ZDF.

Канал не называет имени погибшей. В настоящий момент известно только об одной 22-летней немке — Шани Лук. В первый день конфликта в Израиле в Сети распространились кадры, на которых девушка лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС. В момент атаки она находилась на музыкальном фестивале на юге Израиля. После нападения палестинского движения Шани Лук считалась пропавшей без вести. Позднее мать пострадавшей сообщила, что ее дочь находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии.

Ранее официальный представитель движения Муса Абу Марзук сообщил, что в плен ХАМАС попали десятки людей с двойным гражданством. Среди них, по информации Марзука, есть россияне и китайцы. По мнению израильского военно-политического обозревателя Алекса Векслера, вариантов эвакуации граждан из плена нет, поскольку члены этой организации бесплатно никого не отдают.