ХАМАС выпустило в направлении Израиля десятки ракет

https://static.news.ru/photo/5c023d0e-b56d-11eb-b22f-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Global Look Press

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило в направлении Тель-Авива несколько десятков ракет. Об этом сообщает палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Ракеты были запущены в 13:30 мск в ответ на разрушение лагеря беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа. По последним данным, жертвами в том районе среди палестинцев стали восемь несовершеннолетних и двое взрослых.

Ранее ХАМАС нанесло удар по порту города Ашдода. Ракета попала в топливный резервуар, после чего произошли взрыв и пожар. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. В Армии обороны Израиля заявили, что агрессия не останется без ответа.

В ночь на 15 мая израильские военные сообщили, что из сектора Газа были выпущены более 200 ракет. Система ПРО перехватила более 100 из них, а около 30 упали в секторе Газа. Авиация Израиля уничтожила ракетную установку движения ХАМАС, которая использовалась для обстрела Иерусалима ракетами дальнего действия.

Вечером 10 мая ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. Это произошло после столкновения мусульман с полицией, конфликт перерос в военные действия. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за гражданским населением.