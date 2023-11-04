ХАМАС возложило на США ответственность за массовые убийства в Газе

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ХАМАС считает власти США, в том числе президента Джо Байдена, полностью ответственными за массовые убийства, совершаемые израильской армией в секторе Газа, заявил представитель палестинского движения телеканалу Al Mayadeen. По его словам, убийства стали возможными после того, как Вашингтон дал Тель-Авиву зеленый свет «на продолжение геноцидной войны».

Мы возлагаем на администрацию США и президента Байдена полную ответственность за серию массовых убийств [в секторе Газа], — сказал представитель ХАМАС .

Он добавил, что чудовищная бойня мирного народа идет каждый час.

Десятки человек стали жертвами удара вечером 3 ноября по приюту для беженцев в секторе Газа. Бомбежки осуществлялись со стороны Израиля. Авиация разбомбила школу Усамы бен Заида, в которой проживали тысячи перемещенных лиц в районе Аль-Сафтави на севере анклава. Снаряды попали по школе, принимающей тысячи перемещенных лиц по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по территории, прилегающей к центральной больнице «Аль-Шифа» в Газе. Отмечается, что погибли не менее 15 человек. Раненых палестинцев в машинах скорой помощи должны были отвезти к КПП «Рафах» на границе с Египтом.