ХАМАС вернет 13-летнюю дочь россиянина МИД РФ: ХАМАС включил в список для обмена на 29 ноября 13-летнюю дочь россиянина

Тринадцатилетняя Гали Таращански — дочь российского гражданина включена в список для обмена между ХАМАС и Израилем, сообщили ТАСС в МИД РФ. Ожидается, что обмен будет произведен сегодня, 29 ноября.При этом посол Израиля в Москве Александр Бен-Цви заявил, что в плену у ХАМАС остаются семь россиян.

В список для обмена на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански — дочь российского гражданина. О ее освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Ожидаем, что договоренности будут выполнены, — сообщили в российском ведомстве.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что сторонники палестинского радикального движения планируют освободить нескольких граждан России. Он добавил, что это произойдет вне рамок сделки о перемирии, в знак признательности президенту РФ Владимиру Путину.

Позже стало известно, что две израильтянки с российским гражданством будут освобождены в секторе Газа. Абу Марзук сообщил, что их отпустят в дополнение к 10 израильских пленным, освобождение которых уже было согласовано.

26 ноября сообщалось, что ХАМАС освободило третью группу израильских заложников в секторе Газа, включая четырех женщин и девять детей. Среди освобожденных есть человек с гражданством США, один с гражданством ЮАР и двое с гражданством Венгрии.