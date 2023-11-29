Тринадцатилетняя Гали Таращански — дочь российского гражданина включена в список для обмена между ХАМАС и Израилем, сообщили ТАСС в МИД РФ. Ожидается, что обмен будет произведен сегодня, 29 ноября.При этом посол Израиля в Москве Александр Бен-Цви заявил, что в плену у ХАМАС остаются семь россиян.
В список для обмена на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански — дочь российского гражданина. О ее освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Ожидаем, что договоренности будут выполнены, — сообщили в российском ведомстве.
Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что сторонники палестинского радикального движения планируют освободить нескольких граждан России. Он добавил, что это произойдет вне рамок сделки о перемирии, в знак признательности президенту РФ Владимиру Путину.
Позже стало известно, что две израильтянки с российским гражданством будут освобождены в секторе Газа. Абу Марзук сообщил, что их отпустят в дополнение к 10 израильских пленным, освобождение которых уже было согласовано.
26 ноября сообщалось, что ХАМАС освободило третью группу израильских заложников в секторе Газа, включая четырех женщин и девять детей. Среди освобожденных есть человек с гражданством США, один с гражданством ЮАР и двое с гражданством Венгрии.