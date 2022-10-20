ХАМАС в объятиях Сирии: Дамаск становится столицей движения сопротивления Сирия в силах объединить палестинские организации вопреки всем их противоречиям, заявил NEWS.ru сирийский политик Тарик аль-Ахмад

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Дамаск, панорама города

На Ближнем Востоке большие перемены. Спустя 10 лет очень натянутых отношений между сирийским правительством Башара Асада и ХАМАС («Исламское движение сопротивления» из сектора Газа) стороны официально восстановили отношения. Делегация ХАМАС вместе с представителями других палестинских движений прибыла 19 октября на переговоры в Дамаск, а немного позже было объявлено о «новом начале» взаимоотношений с Сирией.

Это славный и важный день. Мы возвращаемся в нашу дорогую Сирию, чтобы возобновить совместную деятельность. Было принято решение отойти от прошлого и смотреть в будущее, — заявил на пресс-конференции член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя.

Прошлое, к которому отсылает представитель организации, — это события 2012 года, когда союзники разошлись во взглядах и ХАМАС был вынужден полностью покинуть Сирию, где была его штаб-квартира с 1999 года (тогда палестинскую организацию под давлением США изгнали из Иордании в 1999 году).

Фото: Zuma/TASS Делегация палестинских движений на встрече с президентом Асадом в Дамаске 19 октября 2022 года

Напомним, Сирия была и остается одной из самых антиизраильских арабских стран, которая почти никогда не смягчала риторику по отношению к главному врагу палестинцев — Израилю. По сей день Дамаск не признает Израиль и не принимает израильские паспорта для въезда на свою территорию. И хотя различные источники говорят, что на самом деле Сирия уже не раз вела переговоры с Израилем, как, впрочем, и некоторые монархии Залива. Но пока что отношения между двумя странами не складываются — Израиль регулярно запускает ракеты по сирийской территории, а Дамаск по-прежнему придерживается условий Хартумской резолюции 1967 года Лиги арабских государств, в которой задокументирован, так называемый принцип трех нет — «нет миру с Израилем, нет признанию Израиля, нет переговорам с ним».

Но даже совместная антипатия к Израилю не помогла сохранить дружбу между Дамаском и ХАМАС. С началом волнений в Сирии руководство палестинской организации стало понемногу дистанцироваться от «тиранического Асада». Дело в том, что основную финансовую поддержку ХАМАС всегда получал от Катара, а Доха была не сильно заинтересована в том, чтобы Асад оставался у власти. В 2011–2012 годах Катар был одной из первых арабских стран, которые потребовали от сирийского президента уйти в отставку. Доха использовала против Асада свое главное оружие — телеканал «Аль-Джазира». Именно этот наиболее популярный в арабском мире информационный ресурс во многом сформировал у арабов негативный настрой сначала по отношению к бывшему лидеру Ливии Муаммару Каддафи, а затем и к Асаду. Некоторые западные и арабские аналитики даже допускают, что если бы не телеэфиры «Аль-Джазиры», то революций в Сирии и Ливии могло и не быть.

Поэтому ХАМАС пришлось остаться с тем, кто больше помогает и кому меньше грозит опасность сильно пострадать от кризиса и боевых действий. К тому же на тот момент бывшая «материнская компания» ХАМАС — «Братья-мусульмане» находились на пике своего могущества в Египте. Там «арабская весна» даже привела на некоторое время «Братьев» к власти. Отчасти поэтому палестинские исламисты надеялись на что-то подобное и в Сирии после свержения Асада.

Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global look Press Президент Сирии Башар Асад

Сотни членов ХАМАС вместе с семьями покинули Сирию, и уже в 2012 году палестинская организация официально заявила о поддержке сирийской оппозиции. Тем временем простые палестинцы, наблюдающие за репортажами «Аль-Джазиры» о том, как «сумасшедший алавит» убивает их суннитских братьев, тоже выступали против союза с Сирией. В итоге в ХАМАС официально осудило Асада, заявив, что никакие политические соображения не заставят его закрыть глаза на то, что происходить в Сирии.

Я приветствую все народы «арабской весны» и приветствую героический народ Сирии, который борется за свободу, демократию и реформы, — заявил тогда во время пятничной проповеди лидер ХАМАС Исмаил Хания.

После такого предательства в Сирии начались гонения на ХАМАС. Офисы организации на территории страны закрыли, а членов ХАМАС одного за другим находили мертвыми.

Позже оставшиеся в Сирии ячейки ХАМАС начали обучать подразделения оппозиционной «Свободной сирийской армии» (САР). Вообще, хотя палестинские беженцы в Сирии не обладали гражданством, они все равно довольствовались гораздо более широким перечнем прав, чем их земляки в других арабских странах. Тем не менее существенная часть простых палестинцев, живущих на территории Сирии, присоединились к оппозиции, а лагеря беженцев стали ареной столкновений с сирийской властью.

Многие из этих палестинцев затем присоединились к террористическим организациям, вроде «ИГ»*. По сей день как лояльные Асаду, так и оппозиционные сирийцы недолюбливают палестинцев. Мол, государство им столько дало, а они неблагодарные примкнули к «ИГ» и стали резать сирийцев. Сам Асад прямо говорил, что разочаровался в палестинцах, которые относились к Сирии как к «отелю» и предали ее, едва почуяв опасность.

Но Асад, как известно, сумел остаться у власти. А в последние годы все больше арабских стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Марокко, отодвигали на второй план дело освобождения Палестины в пользы выстраивания отношений с «сионистским образованием». О хартумском правиле «трех нет» все начали постепенно забывать. Даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который дружит с «Братьями-мусульманами», и то недавно восстановил с дипломатические отношения с Израилем.

К слову, если верить руководству ХАМАС, то Турция была одной из стран, которые подтолкнули палестинское движение к восстановлению отношений с Сирией. Так же это решение поддержал и Катар, хотя последний еще 2 февраля этого года уверял, что сам ни за что не станет нормализовывать отношения с «режимом Асада».

Таким образом, на Ближнем Востоке Дамаск постепенно перестает быть полным изгоем. Недавно Асад совершил первую за несколько лет поездку в «арабскую страну» — Объединенные Арабские Эмираты, а Алжир прямо призывает вернуть Сирию в Лигу арабских государства.

Чтобы подробнее узнать, как и почему происходит повторное сближение ХАМАС с Сирией, NEWS.ru связались с главой департамента международных связей Сирийской социальной националистической партии Тариком аль-Ахмадом, который лично участвовал в подготовке и проведении сирийско-палестинских переговоров.

Глава департамента международных связей Сирийской социальной националистической партии Тарик аль-Ахмад

— Господин аль-Ахмад, почему, на ваш взгляд, Дамаск согласился принять ХАМАС, позабыв о прошлых негативных заявлениях движения в адрес президента Асада?

— На самом деле необходимо учитывать, что президент Асад кроме ХАМАС пригласил представителей и других палестинских организаций, включая «Палестинский исламский джихад»* и ФАТХ. Приехали лишь те представители, которые осознают важность вклада Сирии для укрепления палестинского единства. То, что Дамаск пригласил и ХАМАС, указывает на то, что Сирия не хочет мстить и ставит дело освобождения Палестины выше прошлых обид и выше негативных заявлений движения. Дамаск сейчас — главный действующий актор, который в силах объединить палестинские организации вопреки всем их противоречиям. Эта цель определенно стоит того, чтобы Сирия закрыла глаза на политику и заявления ХАМАС в прошлом. Дамаск в очередной раз показывает, что он — «опекун» палестинских партий и колыбель всего дела освобождения Палестины.

— А почему Катар, с одной стороны, заявляет, что ни за что не пойдет на сближение с Сирией, а тем временем сама подталкивает ХАМАС к налаживанию отношений с Дамаском?

— У Катара просто есть заготовленная наперед политическая повестка. Глядя на историю отношений между двумя странами, можно увидеть, что уже были периоды, когда Катар пытался всеми силами показать, что он в хороших отношениях с Сирией и сопереживает ей, когда на практике между странами было что-то, вроде «вражды ради самой вражды». Возможно, сейчас Катар действует наоборот. Публично он выражает в отношении к Сирии негатив, говорит, что не собирается налаживать отношения, когда на самом деле уже вовсю идет подготовка к следующему этапу потепления. Скорее всего, Катар пустил ХАМАС вперед, а сам отступил, чтобы четче выстроить следующую модель отношений с Сирией. Нужно понимать, что Катар — это прагматичное государство, которое действует не с точки зрения принципов, а на основе выгоды. Мы видели, как Катар был готов играть судьбами миллионов арабов во время «арабской весны». Так, что ожидать от него можно буквально чего угодно.

— В мировых СМИ пишут, что немалую роль в сближении ХАМАС с Израилем также сыграла ливанская военизированная партия «Хезболла» и Иран. Так ли это?

— Я, как один из лидеров Социально-националистической партии Сирии, хорошо осведомлен об этом вопросе, так как курировал переговоры с палестинскими партиями, «Хезболлой» и Ираном. Они приложили огромные посреднические усилия и сыграли крайне важную роль, чтобы историческая встреча состоялась. Господин Хасан Насралла (лидер «Хезболлы». — NEWS.ru) лично занимался с нами продвижением этого дела. Мы уже сейчас можем сказать, что плоды их усилий если еще не расцвели полностью, то по крайней мере начинают цвести.

— И что, на ваш взгляд, будет означать это сближение между разными региональными силами как для Палестины, так и для региона в целом?

— Произошедшее имеет исключительную важность. Нельзя, чтобы разные движения сопротивления считались самостоятельными и изолированными друг от друга. Как говорил пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, наш регион — это единое тело. Если часть этого тела на что-то жалуется, то все остальные части должны работать на тем, чтобы ей помочь. Если ни одна часть не волнуется за другую, значит, этот организм мертв или, по крайней мере, сильно болен. Необходимо единство в полном значении этого слова. Центром этого единства должен стать Дамаск — главный актор, инициатор объединения и столица сопротивления.

* «Братья-мусульмане», «ИГ», «Палестинский исламский джихад» — террористические организации, деятельность в РФ запрещена.