ХАМАС совершило теракт: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ХАМАС назвало свой теракт в Иерусалиме ответом на убийства в секторе Газа

Фото: Israel Police

Полиция на месте теракта в Иерусалиме

Движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на территории Иерусалима. Устроившими теракт мужчинами были члены военного крыла движения — «Бригад аль-Кассама». В ХАМАС заявили, что атака на мирных жителей стала «естественным ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине».

До официального заявления палестинского движения премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинял ХАМАС в причастности к теракту. Двое мужчин на автомобиле прибыли на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по горожанам, стоящим на остановке общественного транспорта. В результате атаки погибли три человека — 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина. Пятеро человек получили ранения. Нападавших ликвидировали. Ими оказались братья — 30-летний Ибрагим Нимер и 38-летний Мурад Нимер. Они жили в восточном районе Иерусалима. Момент атаки попал на камеры видеонаблюдения.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 30 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Проходит седьмой день гуманитарного перемирия

С утра 30 ноября гуманитарное перемирие в секторе Газа было продлено еще на один день. Этот день стал седьмым для процесса по освобождению израильских заложников из плена. Израиль получил от ХАМАС новый список заложников, которых планируется освободить из плена в секторе Газа. Он соответствовал условиям соглашения, согласно которому палестинское движение должно освобождать не менее десяти заложников за каждый дополнительный день гуманитарного перемирия. Вечером ЦАХАЛ сообщила, что две освобожденные в Газе заложницы переданы израильским военным. Сейчас они направляются на базу Хацерим.

Фото: t.me/idfRus Гуманитарная помощь на контрольно-пропускном пункте Рафах

Захарова поблагодарила ХАМАС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от лица Российской Федерации выразила признательность руководству ХАМАС за позитивную реакцию на обращения по освобождению заложников из числа россиян. Она отметила, что РФ продолжит добиваться вызволения остальных своих граждан. Она напомнила, что 29 ноября из плена вернулись две россиянки. А вызволенный из плена 26 ноября россиянин смог встретится с родителями в Израиле.

В секторе Газа на фоне войны резко выросла инфляция

Телеканал Al Jazeera сообщает, что искажение цен на основные продукты питания в секторе Газа на фоне войны привело к инфляции от 300 до 2000%. Вода в бутылках, которая раньше стоила 2 шекеля ($0,50), теперь стоит 4 или 5 шекелей ($0,80–1). Коробка яиц стоит 45 шекелей ($12). Килограмм соли, который раньше стоил 1 шекель, теперь стоит 12 ($3,20), а сахара — 25 шекелей ($6,70).

По данным Палестинского центрального статистического бюро, уровень бедности в секторе Газа достиг 53%, при этом одна треть (33,7%) жителей Газы живут в крайней нищете.

Фото: Mohammed Alaswad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль раскритиковал испанского премьера

Израиль отозвал своего посла из Мадрида для консультаций. Глава МИД Израиля Эли Коэн пояснил, причиной этого стали высказывания испанского премьера Педро Санчеса, который призвал обратить внимание на нарушение гуманитарного права в секторе Газа. В дипведомстве еврейского государства назвали такие высказывания политика возмутительными. В кабмине Израиля назвали данное заявление «позорным».

Нетаньяху следом пояснил, что его правительство в четверг вызвало посла Мадрида «после позорного заявления премьер-министра Испании в тот же день о том, что террористы ХАМАС убивают израильтян в нашей столице Иерусалиме», имея в виду убийство трех мирных жителей 30 ноября.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что уход ХАМАС из сектора Газа и движение сектора в сторону нормализации отношений с Израилем создали бы условия для диалога об урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что говорить будет не о чем, если продолжатся призывы к уничтожению государства Израиль. По его словам, с такими призывами выступает большая часть представителей ХАМАС, которых транслируют медиа.

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