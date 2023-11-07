ХАМАС сообщило о полном прекращении водоснабжения сектора Газа ХАМАС сообщило, что в сектор Газа полностью прекратилась подача воды

В сектор Газа полностью прекратилась подача воды, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление палестинского радикального движения ХАМАС. Движение призывает международное сообщество и ООН как можно скорее принять меры для восстановления водоснабжения.

[Израильские] оккупационные власти полностью перекрыли подачу воды в сектор, <...> что вынудило граждан употреблять некачественную воду. Кроме того, оставшиеся резервуары с водой подверглись ударам со стороны оккупационных сил с применением американских ракет и самолетов, — говорится в сообщении.

Также в ХАМАС призвали международное сообщество и Организацию Объединенных Наций «остановить [совершаемые в отношении палестинцев] преступления против человечности», а также «срочно принять меры для восстановления водоснабжения» анклава.

Ранее русскоговорящий палестинец из Газы Нур Салиби рассказал, как обстоят дела в зоне палестино-израильского конфликта. Салиби отметил, что сейчас люди выживают с помощью продуктов, которые успели собрать в первые дни, в магазинах практических пусто и приходится экономить. Первым делом с утра люди набирали воду, которая поступала лишь на протяжении двух часов в день.