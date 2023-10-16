ХАМАС бьет по Тель-Авиву: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву. Палестинцы заявили, что тем самым «ответили на массовые убийства» Израилем мирных жителей.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта в ночь на 16 октября, читайте в материале NEWS.ru.

На текущий момент известно о гибели 1400 человек в Израиле, в том числе 291 военнослужащего ЦАХАЛ. В секторе Газа, по заявлениям палестинских властей, число погибших выросло до 2750 человек, пострадали 10 950.

ЦАХАЛ уничтожает высокопоставленных членов ХАМАС

Израильские военные ликвидировали шесть высокопоставленных представителей движения ХАМАС в период с 7 октября. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что целью военной операции является полное уничтожение этого исламского движения.

По данным ЦАХАЛ, глава Министерства национальных отношений ХАМАС Закария Абу Маамар был убит на третий день войны. Он занимался координацией работы организаций в секторе Газа. Кроме того, был убит Джавад Абу Шамал, занимавший должность министра экономики ХАМАС.

Также солдаты ЦАХАЛ уничтожили командира отряда «Нахаб», отвечавшего за нападение на израильтян, Билала Аль-Кадару. В ходе боев были убиты командующий Южным округом внутренней безопасности ХАМАС Матез Ид, командующий ВВС движения Мурад Абу Мурад, а также Али Качи, командир наступательной роты на севере сектора Газа.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Арабские СМИ сообщили о временном гуманитарном перемирии

Телеканал Al Araabiya сообщил о введении в южных районах сектора Газа пятичасового перемирия, чтобы дать возможность иностранным гражданам покинуть регион. По данным канала, у пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом скопилось не менее 100 грузовиков с помощью, которые ожидают открытия гуманитарного коридора. Кроме того, сообщалось, что в течение пяти часов в сектор Газа должна была поступить гумпомощь.

Сотрудник пресс-службы ХАМАС Иззат ар-Ришк опроверг информацию СМИ о прекращении огня в секторе Газа. Он призвал журналистов ориентироваться только на официальные заявления палестинского движения.

Власти Израиля приняли решение об эвакуации граждан, проживающих на границе с Ливаном. Речь идет о 28 населенных пунктах, расположенных в районе двух километров от соседней страны. Процесс эвакуации граждан будут контролировать местные власти, МВД и ЦАХАЛ.

Что лидеры и официальные лица стран говорят о конфликте на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что застой в процессе урегулирования отношений стал причиной конфликта между Палестиной и Израилем. Он обозначил принципиальную позицию о необходимости возобновления политического процесса, итогом которого станет выход на долгосрочное и справедливое разрешение кризиса. Российский лидер не исключил, что конфликт на Ближнем Востоке перерастет в региональную войну.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада не отвлекаться на обострение конфликта между Израилем и ХАМАС. Он подчеркнул, что Украина не может проиграть ни в одном из конфликтов.

Замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что наземная операция Израиля в секторе Газа будет для Тегерана «красной линией». По его словам, такое развитие событий чревато открытием новых фронтов, что приведет к падению израильской власти и государственности.

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