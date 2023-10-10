ХАМАС призвало жителей Ашкелона покинуть дома до наступления вечера

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС призвало жителей израильского города Ашкелон покинуть свои дома до пяти часов вечера этого дня, следует из заявления группировки «Бригады Аль-Кассам», опубликованного в Telegram. В ХАМАС пояснили, что такое требование последовало после того, как Израиль «вынудил проживающих в Газе людей покинуть некоторые районы».

В ответ на преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность покинуть его до пяти часов вечера этого дня, — говорится в сообщении.

Ранее международный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Вооруженные силы страны поставили перед собой цель сделать так, чтобы у ХАМАС «не было никакого военного потенциала к концу войны». Он добавил, что боевые действия усиливаются вокруг сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ предупредил, что Тель-Авив «насытил южную границу войсками» и продолжил наносить воздушные удары, работая над восстановлением своих систем обороны.

Израильский медик Олег Лейкинд ранее рассказал, что больницы Израиля приняли большое количество раненых после атаки палестинского движения ХАМАС. По его словам, медицинские учреждения столкнулись с нехваткой персонала. Люди, приходившие в больницу сдать кровь, стояли в очередях по пять часов.