ХАМАС приняло план США по сектору Газа Al Arabiya: ХАМАС поддержало мирный план США по прекращению огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС приняло предложенный США план прекращения огня в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya. По информации источника в руководстве движения, делегация ХАМАС в ближайшие дни прибудет в Каир, чтобы обсудить детали сделки.

Согласно предложению США, в Газе будут прекращены боевые действия, а перемещенные из анклава граждане смогут вернуться в дома. Официального подтверждения этой информации со стороны ХАМАС пока не было.

Также известно, что вице-президент США Камала Харрис призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и увеличению объема гуманитарной помощи, учитывая, каким страданиям подвержены местные жители. Она считает, что движение ХАМАС должно согласиться на предложенную Соединенными Штатами сделку.

Ранее испанское информационное агентство EFE сообщило, что власти Израиля и ХАМАС согласовали основные пункты нового соглашения о перемирии и обмене заложниками. Отмечается, что стороны договорились ввести перемирие сроком на 40 дней.

По данным агентства, в течение 40 дней 40 израильских заложников, в том числе женщин, детей и мужчин старше 60 лет, должны отпустить. В обмен ХАМАС рассчитывает на освобождение из израильских тюрем 404 палестинских заключенных.