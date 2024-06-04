ХАМАС принял решение по переговорам о сделке о заложниках ХАМАС направит в Каир делегацию для переговоров по сделке о заложниках

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Радикальное движение ХАМАС направит делегацию в Каир, чтобы обсудить предложение израильской стороны об освобождении заложников, сообщили источники газете Times of Israel. Два чиновника подтвердили изданию эту информацию.

В газете отметили, что ХАМАС на прошлой неделе положительно оценило выступление американского лидера США Джо Байдена о предполагаемой сделке. Но формального ответа движения пока не поступило.

Ранее стало известно, что израильские дипломаты намерены передать посредникам более мягкую позицию по установлению мира в секторе Газа и сделке об освобождении заложников. Переговорщики готовы уменьшить минимальное число пленных для возвращения на первом этапе. Также дипломаты готовы обсудить устойчивый режим прекращения огня.

Позже постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа и достижении договоренности об освобождении заложников. По ее словам, многие лидеры и правительства, в том числе в регионе, одобрили новый план.

До этого в ООН состоялось голосование по резолюции, расширяющей права Палестины в международной организации, где большинство союзников США воздержались от принятия решения. В поддержку Палестины было отдано 143 голоса. Против резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия и маленькие островные государства. Нейтральную позицию заняли Великобритания, Канада, Германия, Италия, Украина и другие страны.