ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения, заявил представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда, сообщило «Аль-Джазира». Он пообещал, что казни будут транслировать в видеоформате.

С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать казнь в формате аудио и видео, — сказал Абу Обайда.

Ранее сообщалось, что Египет не смог убедить представителей группировки ХАМАС отпустить израильских заложников. Госсекретарь США Энтони Блинкен также не сумел снизить напряженность конфликта через телефонные разговоры с каждой из сторон.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви ранее сообщил, что Тель-Авив и движение ХАМАС не ведут никаких переговоров по заложникам. По его словам, ранее группировка выпустила по Израилю залп ракет, поэтому в настоящий момент армия страны сконцентрирована на ответных мерах.

Представитель Армии обороны Израиля до этого обвинил ХАМАС в совершении военных преступлений, за которые палестинским радикалам придется отвечать. В то же время он признал, что противостояние с ХАМАС будет сложным и Израиль ждут тяжелые дни.