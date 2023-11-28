ХАМАС пригласило Маска приехать в Газу

Фото: Ron Sachs/CNP/Global Look Press

Илон Маск

Палестинское радикальное движение ХАМАС предложило американскому миллиардеру Илону Маску посетить сектор Газа, заявил представитель движения в Ливане Усама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте, его слова цитирует телеканал Al Jazeera. По его словам, известный предприниматель, посетив анклав, сможет увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных в отношении палестинцев.

Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант [Израиль] против нашего народа, — подчеркнул Хамдан.

Американский миллиардер находится с визитом в Израиле. Вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху 28 ноября он посетил южные районы Израиля, где ему показали последствия атаки ХАМАС 7 октября.

Ранее Илон Маск согласился с Биньямином Нетаньяху, что движение ХАМАС должно быть уничтожено. Об этом предприниматель заявил в ходе встречи с Нетаньяху в кибуце Кфар-Аза, который подвергся нападению палестинских радикалов. Также Маск и Нетаньяху провели совместный прямой эфир в соцсети. Бизнесмен отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству «демилитаризовать» и «дерадикализовать» сектор Газа после окончания конфликта.