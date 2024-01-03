ХАМАС прекратило все переговоры по заложникам Al Arabiya: ХАМАС прекратило переговоры по заложникам после атаки в Бейруте

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры об обмене заложниками и мирном соглашении между Израилем и палестинским движением ХАМАС были остановлены после атаки израильского беспилотника в Южном Бейруте, пишет газета Al Arabiya. Дипломаты предпринимают усилия по предотвращению возможного усиления конфликта.

Арабские источники, участвовавшие в переговорах при посредничестве Египта и Катара, сообщили, что убийство заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте привело к приостановке переговоров о соглашении между Израилем и ХАМАС. Теперь основное внимание уделяется предотвращению возможной эскалации конфликта, особенно на севере Израиля.

Источники также отметили, что убийство изменило обстановку, делая прогресс в переговорах невозможным. Сейчас приоритетным является обеспечение возможности продолжения диалога. Один из ключевых вопросов, который может повлиять на дальнейшие переговоры, — будет ли Израиль рассматривать убийство аль-Арури как свое достижение.

До этого сообщалось, что один из руководителей палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури погиб во время атаки израильского дрона в шиитском пригороде Бейрута Дахия. Беспилотник попал в здание, в котором располагается офис ХАМАС. Тогда уточнялось, что в результате удара Армии обороны Израиля скончались еще трое активистов.