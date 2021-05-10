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Ближний Восток

ХАМАС предъявил Израилю ультиматум

01:58, 11 мая 2021
Фото: Jinipix/Xinhua

Ультиматум властям Израиля выдвинула группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС. контролирующего сектор Газа. Боевики требуют в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает палестинская радиостанция «Дунья аль-Ватан».

Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <...> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов, — заявил представитель группировки Абу Убайда.

Ранее израильские правоохранители силой выгнали молившихся в мечети Аль-Акса прихожан. По данным СМИ, при этом полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате несколько человек получили ранения.

10 мая «Бригады Иззэддина аль-Кассама» потребовали у властей Израиля до 18 часов местного времени вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, и освободить всех задержанных в ходе ранее произошедших столкновений.

Вслед аз объявлением данного требования по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более сотни ракет, часть из которых перехватила израильская армия.

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