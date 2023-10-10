ХАМАС ставит ультиматум: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС призвало жителей израильского города Ашкелон покинуть свои дома до пяти часов вечера, а позже пообещало и вовсе уничтожить этот город, если власти Израиля не прекратят политику перемещения гражданского населения. Представители группировки также заверили, что аналогичная судьба ждет и другие израильские города.

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По последним данным, более 1000 израильтян погибли в результате нападения ХАМАС. Пострадали 2,4 тысячи человек. В секторе Газа погибли 830 человек, 4250 жителей получили ранения.

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Четыре гражданина России погибли, еще шесть числятся пропавшими без вести в результате вооруженных столкновений между Израилем и радикалами из ХАМАС. Дипмиссия в настоящее время занимаемся выяснением всех обстоятельств.

Также стало известно, что первым россиянином, погибшим во время событий в Израиле, являлся 47-летний уроженец города Балтийска, расположенного под Калининградом. Его звали Денис Беленький, он переехал в Израиль в 1992 году. До этого времени он жил в Риге с бабушкой. Беленький служил офицером в израильской полиции и имел двойное гражданство. Он погиб во время боев в городе Сдерот, пытаясь спасти других полицейских от атак ХАМАС.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party

Во время атак ХАМАС на Израиль погибли четверо граждан Франции, сообщили во французском МИД. Судьба еще 13 человек на данный момент неизвестна. Предполагается, что они были взяты в заложники или похищены.

Представитель движения Муса Абу Марзук заявил, что среди заложников, захваченных в плен бойцами ХАМАС, находятся десятки людей с двойным гражданством, среди которых россияне и китайцы.

Как сейчас складываются боевые действия, пытаются ли враждующие стороны прийти к диалогу

Власти Израиля одобрили призыв дополнительных 360 тысяч резервистов. Военнослужащих планируют набирать в том числе из граждан, проживающих в настоящий момент на территории стран Европы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшее время направит за ними транспортные самолеты.

Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. В ЦАХАЛ уточнили, что мера стала ответом на атаки по Израилю с территории страны. Как сообщил телеканал Al Hadath, из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне.

Вместе с тем ЦАХАЛ сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС Джавада Абу Шамала, он был убит ударом израильской авиации. Позднее стало известно об уничтожении члена политбюро палестинского движения Закарии Абу Маамру. В районе кибуца Зиким на юге Израиля ЦАХАЛ также уничтожила отряд бойцов ХАМАС, пересекших границу со стороны сектора Газа.

ХАМАС объявило, что не намерено проводить какие-либо переговоры о судьбе заложников, пока продолжаются боевые действия, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Речь идет о людях, захваченных радикалами на территории Израиля близ сектора Газа.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Армия обороны Израиля

Россияне и граждане других стран спешат покинуть зону обострения конфликта

В представительстве РФ при Палестинской национальной администрации заявили, что порядка 400 человек намерены покинуть сектор Газа в ближайшее время, подавляющее большинство (280 человек) — россияне.

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, желающих покинуть территорию Израиля, воспользоваться регулярными рейсами. В ходе брифинга она подчеркнула, что российская сторона прорабатывает возможность проведения эвакуации граждан России, обратившихся за помощь из зоны боевых действий.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что все организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшую неделю или две. В настоящий момент там находятся менее 100 таких лиц, поскольку многие отдыхающие уже вернулись домой.

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