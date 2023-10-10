ХАМАС поставил новый ультиматум властям Израиля ХАМАС: Ашкелон будет разрушен, если Израиль продолжит политику перемещения людей

Фото: IMAGO/Habibur Rahman/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС пообещало уничтожить город Ашкелон, если власти Израиля не прекратят политику перемещения гражданского населения, пишет Telegram-канал Gaza Now со ссылкой на представителя движения. ХАМАС также заверил, что аналогичная судьба ждет другие израильские города.

Если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, то ХАМАС продолжит разрушать Ашкелон, а потом перейдет к другим городам, — заявили в ХАМАС.

Движение уже выпустило более 100 ракет по направлению Ашкелона. При этом за несколько часов до атаки ХАМАС обратился к жителям города с призывом покинуть свои дома до 17:00. Представители движения уточнили, что требование последовало после того, как Израиль «вынудил проживающих в Газе людей покинуть некоторые районы».

Вместе с тем ЦАХАЛ сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС Джавада Абу Шамала, он был убит ударом израильской авиации. Позднее стало известно об уничтожении члена политбюро палестинского движения Закарии Абу Маамру.

Ранее Израиль одобрил призыв дополнительных 360 тысяч резервистов. Военнослужащих планируют набирать в том числе из граждан, проживающих в настоящий момент на территории стран Европы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит транспортные самолеты за резервистами в ближайшее время.