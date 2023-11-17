ХАМАС пообещал вернуть Израилю заложников при одном условии ХАМАС заявило, что Израиль вернет заложников лишь за предложенную движением цену

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израиль вернет заложников, находящихся в руках ХАМАС в секторе Газа только при условии цены, которую назначит само палестинское сопротивление, заявил глава политбюро движения Исмаил Хания в интервью телеканалу Al Jazeera. Он также добавил, что ХАМАС готово к продолжительному противостоянию с израильскими силами.

Вражеские планы обречены на провал. Израиль не сможет достичь своих целей и не освободит пленных иначе, как за ту цену, которую установит палестинское сопротивление, — заявил Хания.

Также он отметил необходимость оказывать давление на Израиль с целью «прекращения агрессии, снятия блокады сектора и открытия пограничных переходов для доставки жизненно важных товаров в Газу». Хания призвал арабские и мусульманские страны выполнить решения, принятые на недавнем саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, «указывающие на необходимость прорвать блокаду Газы и остановить агрессию Израиля».

Напомним, что на днях представитель военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Абу Убейда, заявил, что готов освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. По его словам, на минувшей неделе группировка через катарских посредников вела переговоры по освобождению захваченных женщин и детей, взамен требуя передать заключенных в израильские тюрьмы 200 детей и 75 женщин Палестины.