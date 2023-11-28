ХАМАС показало список палестинцев, которых освободят до конца дня ХАМАС: 15 женщин и 15 подростков освободят из израильских тюрем

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 30 граждан Палестины, которых освободят из израильских тюрем. Перечень обнародовали в Telegram-канале группировки. Заложников должны выпустить до конца дня 28 ноября.

В списке освобождаемых заложников присутствуют 15 женщин и 15 подростков. Как подчеркнули в ХАМАС, эти палестинские пленные выйдут на свободу в пятый день соглашения с Израилем об обмене заключенных на заложников из сектора Газа.

В свою очередь ХАМАС за два дополнительных дня перемирия отпустит 20 израильских заложников. По словам официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, списки освобождаемых пленных уже переданы сторонам конфликта. За прошедшие четыре дня на свободу отпустили 69 человек из сектора Газа, среди которых были 50 израильских пленных в рамках договоренностей по обмену. Помимо этого, из пенитенциарных учреждений Израиля выпустили 150 палестинских узников.

Ранее палестинская группировка объявила о готовности обсудить с Тель-Авивом условия освобождения попавших в плен солдат израильской армии. Такую инициативу назвали важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку в первую очередь мировое сообщество интересует освобождение гражданских заложников.