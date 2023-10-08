ХАМАС показал видео подготовки дронов для ударов по Израилю

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС распространило в Сети видео подготовки беспилотников, предназначенных для ударов по позициям Израиля. Кадры со ссылкой на представителей группировки опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

На кадрах видно, что участники ХАМАС используют дроны-камикадзе Zouari. Сначала радикалы устанавливают беспилотники на специальную стойку, а затем производят запуск по тренировочному полигону. В местах попадания БПЛА раздается сильный взрыв.

Ранее один из представителей движения заявил, что перемирие с Израилем невозможно до тех пор, пока тот занимается эскалацией войны. По его словам, также рано говорить о посредничестве в урегулировании конфликта.

ХАМАС 7 октября начал массированную атаку по Израилю и захватил несколько населенных пунктов в окрестностях сектора Газа. В ответ Израиль объявил военную операцию, в ходе которой силы ЦАХАЛ вернули под контроль большую часть захваченных поселений.

Позднее представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что впереди у страны тяжелые дни. По его словам, война с палестинской группировкой будет сложной и израильской армии придется задействовать все ресурсы для борьбы.