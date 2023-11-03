ХАМАС подрывает танки ЦАХАЛ: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу The War Zone: боец ХАМАС подорвал израильский танк «Меркава»

Фото: IMAGO/imago-images/Global Look Press

Боец палестинского движения ХАМАС совершил «сумасшедший» подрыв израильского танка «Меркава» во время боев в районе Газы Зайтун, сообщил обозреватель издания Говард Альтман. По его словам, этот маневр продемонстрировал уязвимость ЦАХАЛ — бронетехника действовала без поддержки пехотных сил.

Также было опубликовано видео маневра, снятого камерой на шлеме бойца. На кадрах видно, как мужчина выбрался из подземного укрытия, прикрепил взрывное устройство на «Меркаву», отбежал, выстрелил и вернулся в лаз.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 2 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Россия направила помощь Газе, законопроект США по Израилю

Два самолета Ил-76 МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы передадут жителям анклава по указанию президента России Владимира Путина.

Члены палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. Уточняется, что в документе не учитывается поддержка Украины.

В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате конгресса законопроект должен поступить в сенат Конгресса США. Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида». А также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч».

Израиль разрывает связи с сектором Газа

Израиль разрывает все связи с сектором Газа, говорится в сообщение канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Там уточнили, что всех уроженцев палестинского анклава депортируют из страны.

Кроме того, военно-политический кабинет объявил о решении вычесть из денежных переводов палестинской автономии все финансовые средства, предназначенные для сектора Газа. Эта мера идет в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям.

Газа окружена, эвакуация граждан

Израильские военнослужащие завершили окружение Газы — крупнейшего города палестинского анклава, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Он уточнил, что ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки.

Представитель ВВС подчеркнул, что лидер ХАМАС Исмаил Хания, который живет в Катаре, должен на частном самолете перелететь в Иран. На фоне этого йеменские хуситы и ливанская шиитская партия «Хезболла», которых поддерживает Иран, активизировали обстрелы Израиля в попытке отвлечь ЦАХАЛ от Газы и ХАМАС, добавил Хагари. Он уточнил, что на данный момент и речи не идет о прекращении огня.

Более 620 человек смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, говорится в заявлении администрации КПП «Рафах». Там отметили, что в списке числятся не только иностранцы, но и палестинцы с двойным гражданством. В перечне указаны обладатели американских паспортов, таких подавляющее большинство, а также граждане с паспортами Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики. Россиян в списке эвакуации нет.

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