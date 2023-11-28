ХАМАС передает пятую группу заложников представителям МККК

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

ХАМАС приступил к передаче пятой группы заложников, находившихся в руках палестинского движения, представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа, сообщил телеканал Al Ekhbariya. В эту группу заложников включено 10 человек.

Эти данные подтверждает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских чиновников. Официальной информации о каком-либо трансфере нет.

The Times of Israel пишет, что в соцсетях появилась видеозапись, на которой в Газе передвигаются три белых пикапа и фургона, где могут находится заложники, готовые к освобождению. По бокам некоторых авто расположились военные ХАМАС. При этом редакция отмечает, что из видеозаписи неясно, едут ли машины к месту встречи с МККК. Также невозможно подтвердить подлинность видеозаписи.

Ранее МИД Катара сообщал, что ХАМАС отпустит 20 израильских заложников за два дополнительных дня перемирия. Списки освобождаемых были переданы сторонам в этот же день. Он добавил, что за прошедшие четыре дня перемирия на свободу из сектора Газа были отпущены 69 человек, включая 50 израильских заложников в рамках договоренности по обмену. При этом из израильских пенитенциарных учреждений выпущены 150 палестинских узников.