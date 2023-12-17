ХАМАС озвучило условия для возобновления переговоров о заложниках ХАМАС планирует начать переговоры о заложника только после вывода ЦАХАЛ из Газы

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ХАМАС возобновит переговоры о заложниках лишь тогда, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выведет свои войска из сектора Газа, заявил член политбюро палестинского движения Халил аль-Хайя. По его словам, ХАМАС хочет полного прекращения агрессии. Главная цель движения — «остановить эту безумную войну», передает его слова Al Jazeera.

Мы хотим полного прекращения агрессии, затем вывода вражеских [израильских] сил из сектора Газа, а затем уже говорим о заключенных, — заявил аль-Хайя.

Член политбюро также рассказал о недостатке гуманитарной помощи для населения осажденной Газы. По его словам, жители нуждаются в сотнях грузовиков, а не в десятках.

Он добавил, что в связи с открытием контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом» ХАМАС ожидает приезда 500 машин с гуманитарным грузом. Аль-Хайя также призвал арабские и исламские страны оказать давление на Израиль, который тоже может доставить помощь населению палестинского анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит политику оказания максимального военного давления на ХАМАС. По его словам, это необходимо для возвращения заложников. Кроме того, политик уверен, что только таким способом ЦАХАЛ добьется победы.