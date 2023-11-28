ХАМАС отпустит 20 человек: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ХАМАС отпустит 20 израильских заложников за два дополнительных дня перемирия

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

ХАМАС отпустит 20 израильских заложников за два дополнительных дня перемирия, сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Списки освобождаемых были переданы сторонам в этот же день. Он добавил, что за прошедшие четыре дня перемирия на свободу из сектора Газа были отпущены 69 человек, включая 50 израильских заложников в рамках договоренности по обмену. При этом из израильских пенитенциарных учреждений выпущены 150 палестинских узников.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 28 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия

Армия обороны Израиля сообщила, что три взрывных устройства были приведены в действие вблизи мест расположения солдат. Тель-Авив расценил это как провокацию движения ХАМАС в период объявленного гуманитарного перемирия. Несколько солдат получили легкие ранения. Израильские войска в момент подрыва находились на позициях в рамках оперативной паузы.

До этого телеканал Al Arabiya уличил ЦАХАЛ в нарушении перемирия: танки Армии обороны Израиля обстреляли южные районы сектора Газа. Это стало первым нарушением действующего в регионе перемирия. Утверждалось, что израильская бронетехника вела огонь восточнее городов Рафах и Хан-Юнис.

Телеканал Al Mayadeen сообщал, что ЦАХАЛ открыла огонь по лагерю беженцев в Вифлееме, в результате чего были ранены четыре человека. Также, по данным канала, были атакованы еще два лагеря — Бейт-Фурик и Дейр-Аммар.

В Газе погибли 15 000 человек

Утром 28 ноября арабские СМИ сообщали, что более 15 000 человек погибли в секторе Газа с 7 октября, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Отмечается, что среди жертв числятся порядка 6150 детей и 4000 женщин. Жертвами ударов ЦАХАЛ по сектору Газа стали в том числе 207 медработников, 26 представителей местной гражданской обороны и 70 журналистов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил Израиль в военной агрессии. Теперь в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе телефонного разговора он призвал главу международной организации привлечь власти уполномоченных лиц Израиля к уголовной ответственности за военные действия в секторе Газа.

Сирия оказалась на грани военного вмешательства

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Сирийская Арабская Республика находится на грани втягивания в масштабный конфликт на территории Ближнего Востока. Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации. Российский представитель в ООН считает, что эскалация палестино-израильского конфликта усугубляет тяжелую ситуацию в Сирии. Он добавил, что Соединенные Штаты и их союзники забросили борьбу в Сирии с террористами группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), что также провоцирует усугубление ситуации в САР. Небензя подчеркнул, что Россия выступает за восстановление работы Конституционного комитета в рамках продвижения политического процесса, который ведут сирийцы при содействии ООН.

Сотни эвакуированных россиян ожидают вылета в Москву

В Газе и на территории Египта ожидают эвакуации несколько сотен россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, работа по вывозу этих людей идет круглосуточно, и она будет продолжена. Захарова отметила, что большая часть людей, изъявивших желание эвакуироваться в Россию, уже прибыли в страну. Кроме граждан РФ с территории анклава вывозят и граждан других стран, которые обратились к России за помощью. Вместе с тем организованы дополнительные рейсы для россиян, находящихся на территории Израиля. Эти самолеты летают практически бесперебойно.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что их сотрудники будут оставаться в секторе Газа до последнего момента. Директор регионального управления оперативной деятельности организации Фабрицио Карбони предположил, что представители МККК покинут регион, только если будут подвергаться атакам и враждующие стороны не захотят их присутствия в анклаве.

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