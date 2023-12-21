ХАМАС отказалось от продления перемирия WSJ: ХАМАС отвергло план Израиля об обмене заложников в обмен на паузу в боях

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении боев на одну неделю в обмен на освобождение удерживаемых лиц, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. По их данным, палестинских радикалов устроит только полное прекращение огня.

ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боев на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников, заявив, что группировка не будет обсуждать освобождение израильских заложников до тех пор, пока сначала не вступит в силу прекращение огня, — заявил источник.

Израиль предполагал освободить 40 удерживаемых лиц, включая женщин, детей и стариков, нуждающихся в медицинской помощи, в обмен на приостановку наземных и воздушных операций в секторе Газа на одну неделю, а также для обеспечения большего объема гуманитарной помощи. С другой стороны, Исламский джихад требует освобождения нескольких тысяч заключенных движения в обмен на более чем 100 удерживаемых лиц, оставшихся в секторе Газа.

Ранее генеральный комиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы.