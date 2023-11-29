ХАМАС освободил из плена двух россиянок ХАМАС освободил двух заложниц с гражданством РФ и передал их Красному Кресту

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС объявило в своем Telegram-канале об освобождении двух заложниц с российским гражданством. Отмечается, что они были переданы Красному Кресту.

В ответ на усилия президента России [Владимира Путина] движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух заложниц, имеющих российское гражданство, они были переданы Красному Кресту в качестве первого шага по их передаче представителям МИД России, — говорится в заявлении.

Ранее в МИД РФ заявили, что ХАМАС 29 ноября освободит 13-летнюю Галю Таращански, дочь российского гражданина. По словам посла еврейского государства в РФ Александра Бена Цви, в заложниках у ХАМАС оставалось по меньшей мере семь россиян.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проводит масштабную работу для освобождения российских граждан из сектора Газа и хотелось бы, чтобы на это тоже обращали внимание. По ее словам, выход одного заложника должен рассматриваться не с точки зрения «всего лишь один», а с точки зрения масштабных усилий, которые Москва приложила с самого начала эскалации. Захарова добавила, что Москва не только работала по вопросам освобождения российских граждан, но и проводила переговоры с представителями стран региона.