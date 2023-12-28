ХАМАС оценило слова Лаврова о палестинцах ХАМАС: мы ценим слова Лаврова об устранении несправедливости для палестинцев

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Член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан выразил признательность за позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по устранению несправедливости для палестинцев, передает ТАСС. По его словам, создание стабильности в регионе — одна из главных целей движения.

Мы ценим заявления министра иностранных дел России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе, — заявил Хамдан.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пытается найти того, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Власти Соединенных Штатов вынуждены выбирать «лучший среди плохих вариантов». Предполагается, что Вашингтон передаст Газу под внешний контроль международных сил.

До этого вице-президент страны Камала Харрис на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявила, что США исключают вариант принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или перекраивания границ региона. Она подчеркнула, что движение ХАМАС не должно сохранить контроль над сектором Газа.