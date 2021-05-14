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Ближний Восток

ХАМАС объявило об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа

22:27, 15 мая 2021

О прекращении обстрелов израильской столицы Тель-Авива на два часа объявило боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Об этом сообщила радиостанция Палестины «Дунья аль-Ватан».

По данным радиостанции, обстрелы прекратятся с 22:00 субботы 15 мая до 00:00 воскресенья 16 мая (время совпадает с московским).

По информации ТАСС, приказ был отдан руководителем Генштаба «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

В ночь на 15 мая израильские военные сообщили, что из сектора Газа были выпущены более 200 ракет. Система ПРО перехватила более 100 из них, а около 30 упали в секторе Газа. Авиация Израиля уничтожила ракетную установку движения ХАМАС, которая использовалась для обстрела Иерусалима ракетами дальнего действия.

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