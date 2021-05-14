ХАМАС объявило об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа

Руководство Израиля намерено наносить удары по сектору Газа ещё несколько дней. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

По словам одного из высокопоставленных представителей руководства Израиля, время для прекращения атаки ещё не пришло. Сейчас не время для перемирия. Мы продолжаем, — заявил он. По словам чиновника, для выполнения...