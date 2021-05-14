ХАМАС объявило об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа

О прекращении обстрелов израильской столицы Тель-Авива на два часа объявило боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Об этом сообщила радиостанция Палестины «Дунья аль-Ватан».
По данным радиостанции, обстрелы прекратятся с 22:00 субботы 15 мая до 00:00 воскресенья 16 мая (время совпадает с московским).
По информации ТАСС, приказ был
В ночь на 15 мая израильские военные сообщили, что из сектора Газа были выпущены более 200 ракет. Система ПРО перехватила более 100 из них, а около 30 упали в секторе Газа. Авиация Израиля уничтожила ракетную установку движения ХАМАС, которая использовалась для обстрела Иерусалима ракетами дальнего действия.