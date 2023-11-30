ХАМАС объявило о продлении перемирия с Израилем ХАМАС и Израиль договорились о продлении перемирия еще на один день

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлевается еще на один день, объявило палестинское движение ХАМАС в своем Telegram-канале. Это будет седьмой день для процесса по освобождению израильских заложников из плена.

Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день — четверг, — говорится в заявлении движения.

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху ранее сообщили об освобождении тринадцатилетней Гали Таращански, чей отец является россиянином. Российский МИД заявлял, что добивается освобождения девочки, контактируя с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Также стало известно о том, что Израиль и США обсуждают возможность перемещения гражданских лиц, эвакуированных на юг сектора Газа, обратно на север анклава. Причиной таких действий называют желание уменьшить число жертв среди мирного населения сектора. Отмечалось, что большая часть севера Газы уничтожена в результате боевых действий и авиаударов Израиля.

ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта достигли соглашения о временном перемирии 22 ноября. Сообщалось, что в рамках договоренностей 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет обменяют на 150 женщин и детей из тюрем Израиля.