ХАМАС сделало заявление об инциденте с вертолетом президента Ирана ХАМАС выразило обеспокоенность после случая с вертолетом Раиси

Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС с беспокойством наблюдает за развитием ситуации вокруг инцидента с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, совершившего жесткую посадку близ границы с Азербайджаном. Пресс-служба организации выразила надежду на то, что «братский иранский народ минуют недобрые [сообщения] и несчастья», и Бог защитит «иранского президента и находящую рядом с ним делегацию».

Мы с обеспокоенностью следим за новостями об аварийной посадке вертолета, на борту которого находились президент Ирана и министр иностранных дел исламской республики, — отметили представители движения.

Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия были направлены спасатели, однако поиски осложнились туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта, два вертолета благополучно достигли цели.

Позднее агентство MEHR информировало, президент выжил и направляется в Тебриз на автомобиле, но представитель города в парламенте Ахмад Алирезабиги уточнил, что с находившимися вместе с Раиси людьми в вертолете никаких контактов установлено не было. Вскоре информагентство удалило эту информацию, судьба иранского лидера остается неизвестной.