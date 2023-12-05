ХАМАС назвало условие освобождения последних заложников ХАМАС: заложников не отпустят, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинская группировка ХАМАС не отпустит оставшихся в секторе Газа заложников, пока армия Израиля не прекратит агрессию на территории анклава, заявил член политбюро движения Усама Хамдан. По его словам, которые передает телеканал Al Jazeera, члены ХАМАС также не будут вести переговоры с Тель-Авивом.

Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена [пленными], пока не прекратится агрессия [Израиля] против нашего народа и сектора Газа, — заявил Хамдан.

Власти Израиля ранее сообщили, что в плену у ХАМАС в секторе Газа остаются еще 137 человек. В общей сложности были освобождены 110 заложников. Известно, что палестинское движение удерживает 126 израильтян и 11 иностранцев, среди которых граждане Непала, Франции, Таиланда, Мексики и Танзании.

Ранее две гражданки России и Израиля, освобожденные из плена ХАМАС на этой неделе, выступили на масштабном митинге в Тель-Авиве в поддержку семей заложников. Женщины призвали освободить всех, кого еще удерживают в плену. Волонтерская организация «Форум семей заложников и пропавших без вести» проводит митинги в израильской столице каждую неделю. Участие в акциях принимают по несколько тысяч человек.