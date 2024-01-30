ХАМАС назвало ликвидацию своих бойцов в больнице военным преступлением

Фото: Mohammed Turabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Палестинское движение ХАМАС расценивает ликвидацию троих палестинцев в больнице «Ибн Сина» как казнь и военное преступление, совершенное агентами израильской разведслужбы МОССАД, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей движения. При этом они подчеркнули, спецоперация израильских спецслужб не останется без ответа.

Представители радикального движения отреагировали на спецоперацию, произошедшую в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Агенты МОССАДа, переодевшиеся врачами и пациентами больницы «Ибн Сина», ликвидировали троих членов ХАМАС, планировавших совершить атаку на израильские поселения. В ХАМАС утверждают, что действия агентов МОССАДа можно классифицировать как военное преступление, так как один из ликвидированных ими мужчин лежал на больничной койке.

Совершенная сионистскими оккупационными силами казнь трех граждан в больнице «Ибн Сина» в Дженине, один из которых лежал на больничной койке, является полноценным военным преступлением и продолжением агрессии против нашего народа от сектора Газа до Дженина, — говорится в официальном заявлении ХАМАС.

Как сообщалось ранее, движение ХАМАС и армия Израиля могут временно прекратить боевые действия на время священного для мусульман праздника Рамадан в рамках сделки. Арабские астрономы утверждают, что в 2024 году Рамадан продлится с 11 марта по 9 апреля.