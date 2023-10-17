«Гости Газы»: в ХАМАС раскрыли число захваченных заложников ХАМАС: «гостями Газы» стали до 250 захваченных в Израиле заложников

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Порядка 200–250 иностранцев стали заложниками палестинского движения ХАМАС, заявил представитель боевого крыла группировки «Бригада Аль Кассам» Абу Убайда. По его словам, которые приводятся в официальном Telegram-канале движения, пленные являются «гостями Газы».

В настоящее время под нашим временным арестом находятся различные лица, принадлежащие к разным национальностям. Эти люди считаются нашими уважаемыми гостями, и наша главная задача — обеспечить их безопасность, — заявил он.

Убайда уточнил, что определить точное количество заложников пока не представляется возможным, однако только у его подразделения имеется порядка 200 пленных. Он пообещал освободить их, «когда это позволят условия на месте».

Ранее представитель ХАМАС также утверждал, что в числе захваченных в плен в Израиле есть «десятки людей» с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы. При этом бойцы ХАМАС угрожали казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит обстрелы сектора Газа. Палестинцы обещали убивать по одному заложнику каждый раз, когда по инфраструктуре на территории анклава будут наноситься удары без предупреждения. Более того, в ХАМАС обещали транслировать расправы в видеоформате.