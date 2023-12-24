ХАМАС назвало число убитых за четыре дня военных ЦАХАЛ ХАМАС заявило о гибели 48 израильских солдат за последние четыре дня

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

За четыре последних дня были убиты 48 солдат Армии обороны Израиля, сообщил в Тelegram официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» Абу Убейда. Также, по его словам, бойцы ХАМАС поразили 35 единиц военной техники Израиля за это время.

За последние четыре дня бойцам «Аль-Кассам» удалось полностью или частично уничтожить 35 военных машин, и наши бойцы подтвердили гибель 48 сионистских солдат, еще десятки солдат получили ранения различной степени тяжести, — сообщает Абу Убейда.

24 декабря премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он заявил, что это единственный способ освободить заложников и уничтожить ХАМАС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время телефонного разговора с Нетаньяху не поднимал вопрос о прекращении огня в секторе Газа. Он добавил, что беседа была длительной, однако не стал вдаваться в детали переговоров с израильской стороной, объяснив это тем, что беседа носила «частный» характер. В то же время в распространенном Белым домом сообщении утверждается, что Вашингтон и Тель-Авив обсудили военную кампанию Израиля в Газе, в том числе ее цели и этапы.